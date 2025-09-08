Busca do Google: versão Modo IA está disponível em português do Brasil

Nova versão promete uma busca mais com raciocínio mais avançado e multimodalidade

Modo IA na Busca do Google (Reprodução/Google)

A nova versão de busca do Google com Modo IA começou a ser liberada em português do Brasil. A novidade promete uma experiência de pesquisa com Inteligência Artificial com raciocínio mais avançado e multimodalidade.

O Modo IA, similar a ferramentas como ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, da própria Google, visa responder de maneira intuitiva perguntas elaboradas, compostas por várias partes, e até mesmo perguntas complementares.



Modo IA

O Modo IA é particularmente útil para perguntas exploratórias e para tarefas mais complicadas, como encontrar recomendações locais, planejar uma viagem ou entender instruções complexas. Segundo o Google, os primeiros usuários do Modo IA estão fazendo perguntas que têm duas ou três vezes o tamanho das pesquisas tradicionais.

Nos bastidores, o Modo IA usa a técnica de desdobramento de pergunta (query fan-out), que divide a pergunta em subtópicos e promove uma infinidade de consultas simultaneamente.





Multimodalidade

O Modo IA foi projetado para ser verdadeiramente multimodal, então é possível fazer perguntas da maneira que achar mais natural, seja com texto, voz ou até mesmo usando a câmera.

No Modo IA, basta tocar no ícone de microfone e fazer sua pergunta. Também pode tirar uma foto ou fazer upload de uma imagem para fazer perguntas.