O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se desculpou, neste sábado (28), por ter se referido ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como “morto-vivo”.

"Eu queria aproveitar para pedir desculpa ao Paulo Henrique, filho do Fernando Henrique Cardoso, em nome da família do Fernando Henrique Cardoso. Ontem eu estava no Rio de Janeiro fazendo um encontro com as pessoas idosas, porque eu quero criar uma política para cuidar dos idosos, e na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim", afirmou durante live.

Na última sexta (27), Lula afirmou que FHC "não vive" mais e é um "morto-vivo". A declaração foi dada durante visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), na capital fluminense.

A Fundação FHC lamentou a declaração do presidente, e afirmou que a última vez que os dois se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real, em 2024. "As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos."