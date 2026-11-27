Segundo informações preliminares, a cabeça seria de um homem e estava em avançado estado de decomposição. A área foi isolada para a realização de perícia, e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação. Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias da morte não foram esclarecidas.

Uma cabeça humana foi encontrada na manhã desta sexta-feira (27) dentro do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O material estava dentro de uma sacola plástica, na área interna da unidade, e foi localizado durante a limpeza do pátio. A Polícia Militar investiga o caso e considera a possibilidade de uma ação de intimidação contra os agentes.

De acordo com a PM, a cabeça pode ter sido arremessada por cima do muro do batalhão e caído na área interna. Imagens de câmeras de segurança são analisadas para tentar identificar os responsáveis. Ninguém havia sido preso pelo episódio até a última atualização.

Ocupação por tempo indeterminado

Após a descoberta, o secretário estadual de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação, por tempo indeterminado, das comunidades dos Teixeiras e do Jordão, na região de Jacarepaguá.

A medida ocorre em meio a uma série de operações do 18º BPM contra grupos criminosos na região. Segundo a corporação, o batalhão apreendeu 66 fuzis em 2026, além de mais de 110 pistolas e 28 revólveres, e prendeu mais de 590 suspeitos.

Em nota, Guerra afirmou que a Polícia Militar não permitirá que ameaças interrompam as ações contra organizações criminosas.

Coroas com nomes de policiais vivos

O episódio desta sexta-feira ocorre 11 dias depois de duas coroas de flores serem deixadas diante do mesmo batalhão. Os arranjos traziam os nomes de dois capitães da unidade, que estão vivos e continuam trabalhando na corporação.

As coroas foram levadas ao local em 16 de novembro por dois homens em uma motocicleta. Um deles, identificado como Manoel Gomes da Fonseca, foi detido por um policial militar e levado à 32ª Delegacia de Polícia, na Taquara. Ele foi autuado em flagrante por ameaça. O motociclista que o acompanhava conseguiu fugir.

As faixas colocadas nas coroas traziam mensagens de despedida e a frase em latim Si vis pacem, para bellum, que significa “Se queres a paz, prepara-te para a guerra”. Na ocasião, o comando do 18º BPM interpretou o episódio como uma ameaça aos policiais.

O comandante da unidade, tenente-coronel Marcos André, relacionou as ameaças às operações realizadas contra o crime organizado na Gardênia Azul. Segundo ele, policiais do batalhão vinham recebendo ameaças antes mesmo da entrega das coroas.

A Polícia Militar ainda não confirmou que a cabeça encontrada nesta sexta-feira tenha relação com as coroas de flores. A eventual conexão entre os dois episódios está sendo investigada.

