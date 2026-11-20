Ele possuía cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram

Gabriel Félix (Reprodução/Redes sociais)

O influenciador digital e modelo Gabriel Félix, de 29 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (19). A notícia foi confirmada por sua noiva, a também influenciadora Isabelle Abreu (Xsbel).

Em publicação nas redes sociais, Xsbel informou que a causa da morte ainda é desconhecida pela família e pediu orações.

"Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea", escreveu.

Com cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos no YouTube em um canal compartilhado com Isabelle, Gabriel destacava-se por conteúdos de humor, rotina familiar, cultura nordestina e estética vintage. Além da noiva, Gabriel deixa a filha Amelie, de 3 anos.