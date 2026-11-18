Resultado do Enem está previsto para ser divulgado pelo Inep no dia 18 de janeiro de 2027

Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação (BRUNA ARAÚJO/MEC / DIVULGAÇÃO)

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 será publicado nesta quarta-feira (18). Os concorrentes podem conferir a lista de respostas corretas neste link.

Já o resultado do Enem está previsto para ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 18 de janeiro de 2027.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por meio dele, são ocupadas 1,5 milhão de vagas em cursos de graduação em todo o país.

Os participantes que não puderam fazer as provas por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do Enem mediante apresentação da documentação exigida.

As solicitações deverão ser feitas até o dia 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante. A reaplicação ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro.