Lula promete desmatamento zero até 2030, mesmo com desenvolvimento econômico

Em discurso, presidente ressaltou que, pela primeira vez na história, houve queda de desmatamento em todos os biomas do País em 2025

Devastação das florestas está entre os fatores que mais contribuem para o aquecimento (AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou, neste domingo, em declaração à imprensa, em Manila, nas Filipinas, as políticas ambientais do seu mandato, mencionando que, pela primeira vez na história, houve queda no desmatamento em todos os biomas do País no ano passado. Durante discurso à imprensa em Manila, nas Filipinas, o petista destacou que é perfeitamente possível que o Brasil atinja o desmatamento zero em 2030 e salientou que não há contradição entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico.



"Nós queremos convencer o mundo empresarial e a economia mundial que investir na preservação pode ser uma forma moderna de ganhar dinheiro de forma eficaz. É por isso que, no Brasil, vamos investir muito na chamada economia verde, para que a gente possa extrair da floresta em pé, aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem extrair da floresta derrubada. Esse é o dado concreto: provar ao mundo que uma árvore em pé pode trazer mais ganho do que uma árvore derrubada", discursou.

Nesse sentido, Lula citou a importância da criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), idealizado pelo governo brasileiro no ano passado. Durante a visita às Filipinas, o presidente participou de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que anunciou um aporte de US$ 400 milhões no fundo.

Ao final do discurso, Lula também comentou sobre as eleições presidenciais do Brasil, realizadas há três semanas e se disse surpreso ao saber que o pleito foi acompanhado com tanta atenção pelos países asiáticos.

O presidente exaltou a participação popular antes das eleições e frisou que o povo foi às ruas quando percebeu que havia possibilidade de o Brasil eleger "um miliciano" para a presidência, em referência ao seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL). "O mundo viu no Brasil a possibilidade da gente salvar o multilateralismo, a democracia e salvar a participação da sociedade nas decisões".



