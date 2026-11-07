Defesa Civil orienta fazer kit de 72h de sobrevivência e assusta internautas; entenda

A equipe de comunicação da Defesa Civil acrescentou ainda que conteúdos educativos e preventivos são publicados "todos os dias" nos canais oficiais e reforçou o pedido para que todos "fiquem tranquilos"

Publicação preventiva sobre desastres naturais gerou temor sobre um suposto evento atípico iminente; alguns usuários acharam a publicação bem-humorada, outros criticaram o tom utilizado pelo órgão. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma publicação de orientação preventiva feita pela Defesa Civil Nacional na sexta-feira (6) acabou gerando uma onda de preocupação entre os usuários nas redes sociais. O post, que ensinava a população a montar um "kit de emergência" para sobreviver às primeiras 72 horas após um desastre, repercutiu intensamente diante do temor de que um suposto grande evento atípico estivesse prestes a atingir o país.

A equipe de comunicação da Defesa Civil acrescentou ainda que conteúdos educativos e preventivos são publicados "todos os dias" nos canais oficiais e reforçou o pedido para que todos "fiquem tranquilos".











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Diversos usuários comentaram sobre o conteúdo de forma de bem-humorada. "É cansativo participar do apocalipse", brincou uma. "Quem tem pets tipo eu que tenho 10 gatos faço o que ? Gente do céu vou montar uma arca", disse outra. Já outros, criticaram o tom da publicação. "Se não motivos para pânico, é no mínimo irresponsável fazer uma publicação como esta, enquanto já há uma movimentação grande internacional envolvendo esse assunto", criticou um internauta.

Recomendação

Apesar do susto e dos boatos alimentados pela internet, a orientação técnica para a montagem do kit é real e recomendada por órgãos de proteção civil em todo o mundo.

O kit de emergência deve conter provisões básicas para garantir a autossuficiência da família durante os primeiros três dias de crise, período crítico até o restabelecimento dos serviços essenciais de infraestrutura e abastecimento.