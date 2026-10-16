Proibição das bets afeta cadeia de eventos no Nordeste

Produção de materiais integra uma cadeia de fornecedores impactada pelo cancelamento de encomendas (Divulgação)

A proibição das apostas online no Brasil já provoca cortes de pessoal e cancelamentos de encomendas em uma cadeia que envolve operadoras, prestadores de serviços e pequenos fabricantes. Segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), mais de 3,5 mil postos de trabalho foram perdidos e contratos encerrados após a medida. O levantamento também registra 4.167 funcionários em férias coletivas e projeta 5,6 mil perdas de empregos em até 90 dias.

Em Pernambuco e na Bahia, investimentos de empresas de apostas no Carnaval e em outros eventos movimentam atividades como confecção de brindes, publicidade, montagem e serviços de apoio. Recife, Olinda e Salvador estão entre as cidades que receberam ativações dessas marcas.

Do patrocínio à encomenda

Os impactos chegam a fornecedores de outros estados. No polo de bonés do Seridó, no Rio Grande do Norte, duas fabricantes estimam R$ 2,95 milhões em encomendas canceladas, referentes a 500 mil peças que mobilizariam funcionários, oficinas terceirizadas e pequenos produtores.

Na WRL Bonés, um pedido de 300 mil peças para o Esportes da Sorte representaria R$ 2,1 milhões em receita e envolveria cerca de 200 trabalhadores, entre funcionários da fábrica e fornecedores. Segundo a diretora Larissa Almeida, a empresa não tem outros clientes capazes de substituir esse volume.

“Muitos trabalhadores serão afetados. A verdade é que todos no setor estão arrasados com esse impacto inesperado”, afirma.

Já a DF Bonés e Chapéus estima R$ 850 mil em encomendas perdidas, equivalentes a 200 mil peças. A produção começaria em novembro e envolveria cerca de 50 pequenos produtores. A empresa busca alternativas para evitar demissões.

Segundo o proprietário, Elnio Souza da Silva, os pedidos sustentavam planos de trabalhadores terceirizados, como comprar uma moto, reformar a casa ou visitar parentes. Ele relata que cerca de 30 fábricas de bonés e chapéus em Caicó foram afetadas.

Além do Esportes da Sorte, as fabricantes atendem clientes como Betnacional e Sportingbet. Os R$ 2,95 milhões correspondem ao faturamento previsto com as encomendas das duas empresas. Os efeitos sobre a ocupação e a renda na cadeia ainda não foram dimensionados.