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Mudanças climáticas

Chuva com raios e trovão coloca SP em atenção

Defesa Civil emite alerta

Estadão Conteúdo

Publicado: 14/10/2026 às 18:55

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São Paulo (SP), 31/03/2025 - Pessoas durante chuva na Avenida Paulista/Paulo Pinto/Agência Brasil

São Paulo (SP), 31/03/2025 - Pessoas durante chuva na Avenida Paulista (Paulo Pinto/Agência Brasil)

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 15h25 da tarde desta quarta-feira (14) informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

"Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento. As precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento", informou o CGE.

De acordo com o órgão, a entrada da brisa marítima, que, em conjunto com o calor, estimula a formação de áreas de instabilidade, já está começando a provocar as primeiras pancadas de chuva de forma isolada. E a chuva forte do interior está se aproximando da capital.

Para as próximas horas, a combinação do ar quente e úmido com a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior paulista vai gerar "pancadas de chuva de forma generalizada com intensidade moderada a forte", informou o CGE.

A Defesa Civil de SP também emitiu alerta severo sobre raios e ventos para a tarde desta quarta.

Veja quais áreas da capital estão em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o CGE:

  • Zona norte
  • Zona oeste
  • Zona leste
  • Zona sul
  • Zona sudeste
  • Centro
  • Marginal Pinheiros
  • Marginal Tietê
alerta , Chuva , Defesa Civil
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