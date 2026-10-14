Chuva com raios e trovão coloca SP em atenção
Defesa Civil emite alerta
Publicado: 14/10/2026 às 18:55
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Pessoas durante chuva na Avenida Paulista (Paulo Pinto/Agência Brasil)
A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 15h25 da tarde desta quarta-feira (14) informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.
"Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento. As precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento", informou o CGE.
De acordo com o órgão, a entrada da brisa marítima, que, em conjunto com o calor, estimula a formação de áreas de instabilidade, já está começando a provocar as primeiras pancadas de chuva de forma isolada. E a chuva forte do interior está se aproximando da capital.
Para as próximas horas, a combinação do ar quente e úmido com a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior paulista vai gerar "pancadas de chuva de forma generalizada com intensidade moderada a forte", informou o CGE.
A Defesa Civil de SP também emitiu alerta severo sobre raios e ventos para a tarde desta quarta.
Veja quais áreas da capital estão em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o CGE:
- Zona norte
- Zona oeste
- Zona leste
- Zona sul
- Zona sudeste
- Centro
- Marginal Pinheiros
- Marginal Tietê