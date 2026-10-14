Chuva com raios e trovão coloca SP em atenção

São Paulo (SP), 31/03/2025 - Pessoas durante chuva na Avenida Paulista (Paulo Pinto/Agência Brasil)

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 15h25 da tarde desta quarta-feira (14) informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

"Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento. As precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento", informou o CGE.

De acordo com o órgão, a entrada da brisa marítima, que, em conjunto com o calor, estimula a formação de áreas de instabilidade, já está começando a provocar as primeiras pancadas de chuva de forma isolada. E a chuva forte do interior está se aproximando da capital.

Para as próximas horas, a combinação do ar quente e úmido com a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior paulista vai gerar "pancadas de chuva de forma generalizada com intensidade moderada a forte", informou o CGE.

A Defesa Civil de SP também emitiu alerta severo sobre raios e ventos para a tarde desta quarta.

Veja quais áreas da capital estão em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o CGE: