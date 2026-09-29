Futuras Cientistas abre 470 vagas gratuitas para a Imersão Científica 2027

Inscrições vão até 26 de outubro e são voltadas a alunas e professoras do ensino médio da rede pública estadual

Programa leva alunas de escolas públicas para laboratórios de ciência do Brasil (Futuras Cientistas/Divulgação)

Estão abertas, até 26 de outubro, as inscrições para a Imersão Científica 2027 do Programa Futuras Cientistas. São 470 vagas gratuitas para alunas e professoras do ensino médio de escolas públicas estaduais de todo o Brasil interessadas em conhecer os maiores laboratórios e espaços de desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Futuras Cientistas busca estimular a formação de mulheres nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Com isso, pretende fomentar a equidade de gênero, incentivar o protagonismo feminino e aproximar as participantes das mais importantes instituições científicas e laboratórios de pesquisa.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela internet, na plataforma futurascientistas.com.br, de 28 de setembro a 26 de outubro de 2026. São 114 projetos de trabalho nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, dos quais 20 são remotos e abertos a participantes de diversos estados. A candidata precisa escolher o projeto já na inscrição.

Para participar, é necessário apresentar documentos de identificação, dados de contato, comprovante de residência e os termos de autorização previstos pelo edital, além do boletim escolar (no caso das alunas) ou do diploma de licenciatura (no caso das professoras). Também é obrigatório ter cadastro prévio na Plataforma Lattes do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com o Currículo Lattes preenchido.

Vagas e ações afirmativas

Das 470 vagas, 320 são destinadas a estudantes do 2º ano do ensino médio regular e das modalidades médio integral, semi-integral e técnico das redes públicas estaduais. As outras 150 são para professoras do ensino médio da rede pública estadual.

Para promover a equidade e a diversidade, o edital reserva vagas para ações afirmativas: 30% (141 vagas) para candidatas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas; 5% (24 vagas) para pessoas com deficiência; e 5% (24 vagas) para mulheres transexuais, travestis e mulheres intersexo.

Estrutura da Imersão e benefícios

A Imersão Científica será realizada de 4 a 29 de janeiro de 2027, com 80 horas de atividades distribuídas em 20 dias úteis, nas modalidades presencial e remota. As selecionadas vivenciarão a rotina da pesquisa científica sob a tutoria de pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da ciência no país.

Cada participante aprovada que iniciar as atividades receberá auxílio financeiro de R$ 300 em parcela única, pago pelo CNPq. As participantes da modalidade remota também receberão um kit com todo o material suplementar para realizar os experimentos em casa.

Mais informações no Edital Cetene nº 07/2026, disponível em gov.br/cetene. Dúvidas podem ser enviadas para [email protected].