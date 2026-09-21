Com o mote do Brasil para o Brasil, Tintas Iquine revela Caroá e Jatobá como as Cores do Ano 2027

Unindo a leveza de um verde suave à solidez de uma tonalidade profunda, a proposta transforma a riqueza dos biomas nacionais em uma atmosfera de pertencimento e aconchego

A escolha das cores é definida pela celebração da expressão viva e da pluralidade brasileira (Divulgação)

A Tintas Iquine, maior indústria de tintas do Brasil com capital 100% nacional, anuncia Caroá, um tom verde suave e caloroso, e Jatobá, um verde escuro e profundo, como suas Cores do Ano para 2027.

A escolha das tonalidades é fruto de um estudo conduzido em parceria com o escritório inglês Studio Justine Fox, consultoria internacional reconhecida por conectar psicologia das cores, comportamento, arquitetura e cultura em processos que antecipam tendências globais.

Em sintonia com as aspirações contemporâneas de expressão pessoal e autenticidade nos espaços, a Iquine define o Maximalismo Curado - traduzido como "um exagero organizado" - como o pilar estético central para o ano.

A revelação é marcada pela celebração da expressão viva e da pluralidade brasileira. "O Brasil é vasto e rico demais para ser traduzido em uma única cor. Escolhemos duas tonalidades porque acreditamos na força dos contrastes e na harmonia da nossa diversidade", explica Leonardo Vasconcelos, diretor comercial e de marketing da Tintas Iquine. "A nossa intenção é convidar o público a se reconectar com as suas raízes e levar para dentro de casa uma atmosfera viva, acolhedora e cheia de história", complementa.

Biomas brasileiros

As duas Cores do Ano 2027 da Tintas Iquine estabelecem um diálogo sobre a resiliência nacional: a capacidade de florescer mesmo no árido e a força de raízes profundas.

Essa escolha de duas tonalidades complementares reflete a própria essência do Maximalismo Curado, que busca a harmonia na abundância e na curadoria cuidadosa de elementos da natureza brasileira.

- Caroá: a tonalidade é inspirada na planta de mesmo nome, uma espécie nativa do bioma de caatinga do Brasil, se destaca por sua força ao crescer e florescer no solo seco e sob o sol intenso do semiárido. Essa planta, cuja fibra é historicamente utilizada por artesãos na confecção de artefatos e redes de pesca, simboliza a singularidade e a engenhosidade brasileiras.

- Jatobá: presente na grandiosidade da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica, a tonalidade é sinônimo de enraizamento seguro, força natural e acolhimento. Jatobá surge como uma resposta de conforto à crise global de solidão, oferecendo uma base repousante e acolhedora para os espaços contemporâneos.

Paletas complementares

Para desdobrar essa visão em escolhas reais de decoração, a Tintas Iquine estruturou suas paletas complementares sugerindo proporções de como harmonizar as tonalidades nos ambientes.

A primeira delas, batizada de Pedra e Brisa, inspira-se em paisagens florestais costeiras e aposta na clareza e na calma mineral para criar um espaço cognitivo livre de desordem visual.

A cartela reúne tonalidades suaves como o azul de Parecis, o frescor cinza-esverdeado de Tororó, a névoa profunda de Galena e a leveza clara de Marujada.

Já a paleta Terra e Traço celebra o modernismo tropical, trazendo a solidez da terra por meio de tons terrosos, quentes e profundos. Sendo a tradução cromática mais expressiva do maximalismo curado na proposta, essa composição envolve cores vibrantes como o amarelo luminoso de Manga, o calor sensorial de Cravo e as profundezas de argila presentes em Caipora e Jaqueira.

Por fim, a paleta Canto e Calor traduz a energia cultural do país, desde a vivacidade do forró até os rodopios do samba. Sendo uma combinação de vibração e contrastes ativos, ela traz em sua composição tons marcantes como o rosa de Açucena, o vermelho profundo de Forró e o azul-turquesa de Praia do Francês.

Campanha de divulgação

As Cores do Ano da Tintas Iquine contarão com materiais promocionais para ambiente digital, além das ativações de pontos de venda e eventos. Com o mote “do Brasil para o Brasil”, a assinatura criativa é da agência Lean.

A brasilidade característica da marca percorre toda a campanha, inclusive o vídeo manifesto divulgado nas redes sociais da empresa bem como na página oficial da companhia. O conteúdo traz a poética por trás das cores escolhidas, conectando os significados delas às mensagens da campanha.

“Além de uma reflexão quanto a possíveis combinações de cores, as paletas e toda a campanha das nossas cores do ano também trazem sugestões de proporcionalidade para a composição do ambiente. As próprias peças de divulgação que construímos têm essa premissa como base”, detalha Anselmo Albuquerque, CSO da Agência Lean.

Sobre o Grupo Iquine

O Grupo Iquine detém a maior indústria de tintas do Brasil com capital 100% nacional e a terceira do país em volume de produção, envolvendo mais de 700 colaboradores diretos. Atuando nos segmentos de tintas imobiliárias e industriais, seus produtos estão presentes em mais de 20 mil pontos de vendas em todo o país.

Fundada como Indústrias Químicas do Nordeste, em fevereiro de 1974, no Polo Industrial de Jaboatão dos Guararapes (Grande Recife), o Grupo Iquine se transformou em um dos maiores do Brasil, consolidando suas marcas no mercado nacional através da qualidade de seus produtos. As operações do Grupo Iquine ganharam ainda mais força com a aquisição da Tintas Hidracor, em outubro de 2020.

O Grupo Iquine é vinculado à Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), com certificação de qualidade concedida pelo Programa Setorial de Qualidade (PSQ) e está em conformidade com todas as exigências e normas de qualidade do segmento.

Atualmente, possui capacidade de produção de 200 milhões de litros por ano, somadas as três unidades fabris, sendo duas localizadas no estado do Ceará (em Maracanaú e Acarape) e uma em Pernambuco (Jaboatão dos Guararapes), além de dois centros de distribuição no estado de São Paulo (Guarulhos) e no Rio de Janeiro.