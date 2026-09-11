'Set do Vorcaro': Usuário cria playlist baseada em festa oferecida pelo banqueiro a autoridades

Informações extraídas pela Polícia Federal (PF) dos celulares do dono do Banco Master indicam que o banqueiro utilizou mulheres para agradar autoridades e empresários em festas particulares de luxo.

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro (Reprodução/Youtube)

Um usuário das redes sociais criou uma 'playlist' baseada na festa privada de Halloween oferecida por Daniel Vorcaro, que reuniu 120 mulheres e 20 homens, em São Paulo, em 31 de outubro de 2023. Informações extraídas pela Polícia Federal (PF) dos celulares do dono do Banco Master indicam que o banqueiro utilizou mulheres para agradar autoridades e empresários em festas particulares de luxo. Segundo os diálogos, a estratégia incluiu garotas de programa, shows de cantores e DJs e bebidas alcoólicas.

Há registros de festas numa embarcação em Angra (RJ) e outras organizadas em boate em São Paulo. Ao menos uma delas, com temática de Halloween, teria ocorrido na boate Madame Satã, no bairro Bela Vista, em São Paulo, em outubro de 2023.

Artistas de música eletrônica conhecidos, como Solomun, DJ Ninja, DJ Vintage Culture e Swedish House Mafia, presentes na playlist criada no Spotify, aplicativo de streaming de música, se apresentaram das 20h30 até as 7h do dia seguinte.

Na lista, estão 'Don't You Worry Child', hit do Swedish House Mafia e 'You Give Me A Feeling', do DJ brasileiro Lukas Ruiz, conhecido como Vintage Culture.

Registro da festas do banqueiro foram noticiados pelo site Fatos Online e detalhados pela revista piauí.

As conversas mostram a participação do então ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria, na montagem da lista de convidados e registram referências a políticos e integrantes do Judiciário.

Em 24 de outubro, uma semana antes do evento, ele informou ao banqueiro que os senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco haviam confirmado presença e que também havia convidado o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal.

Os nomes dos três integrantes do Legislativo e do Judiciário aparecem nas mensagens como convidados, mas isso não comprova que tenham participado da festa. Toffoli, Alcolumbre e Pacheco negaram presença. As equipes de Alcolumbre e Pacheco afirmaram que os dois estavam em Brasília em 31 de outubro e haviam jantado juntos.