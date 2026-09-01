Há 90 anos construindo o futuro: Votorantim Cimentos e sua história em Pernambuco

Fábrica da Cimento Poty, erguida em Paulista, no Grande Recife, em 1942, foi a primeira grande indústria de cimento do Nordeste e um marco na história da Votorantim Cimentos no Brasil

Ao longo dos anos, a fábrica da Cimento Poty tornou-se uma das maiores produtoras do país (Divulgação/Votorantim Cimentos)

Há 90 anos começou um capítulo importante da industrialização do Nordeste. Em 23 de março de 1942, José Ermírio de Moraes inaugurou, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, a fábrica da Cimento Poty, primeira indústria de cimento na região, com capacidade para produzir 6,8 mil toneladas de cimento no ano.

Para os fundadores da Votorantim Cimentos, instalar ali uma das maiores fábricas industriais do país não foi acaso. A escolha da cidade de Paulista para a instalação da unidade foi estratégica, motivada por fatores econômicos como a escassez de cimento na região, a presença de jazidas de alta qualidade e o processo de urbanização.

Havia também uma conexão afetiva com o local: próximo dali, em Nazaré da Mata, nasceu o senador José Ermírio de Moraes, um dos fundadores da Votorantim Cimentos.

Para a Votorantim Cimentos, construir sempre foi sobre concretizar sonhos, diminuir distâncias, erguer tetos e pavimentar caminhos.

Na inauguração da fábrica de Paulista, as primeiras cinco embalagens de cimento produzidas foram doadas à Liga Social Contra o Mocambo, entidade criada para levar moradia à população de baixa renda da região, e leiloados pelo Museu do Estado, com a renda revertida para a construção de casas populares.

Ao longo dos anos, a fábrica da Cimento Poty tornou-se uma das maiores produtoras do país. Casas, estradas, pontes e outras fábricas foram erguidas com o que era produzido em Paulista, acompanhando o crescimento do Nordeste junto ao restante do Brasil.

A história da Votorantim Cimentos segue viva no Nordeste e por todo o país, presente em obras que atravessam gerações. Como o Viaduto do Chá, em São Paulo, a Usina Hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, e o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E em muitas outras que ainda estão por vir. Afinal, são 90 anos construindo o futuro!