André Mendonça diz a juízes evangélicos que viveu "períodos de infelicidade"' no STF

Ministro é o relator no STF do caso Master e dos inquéritos da Operação Sem Desconto, que atingiram o filho de Lula e o ex-chefe de gabinete do presidente

Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: Carlos Alves Moura/SCO/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou durante o 5º Seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos (Anamel) que "os dois primeiros anos" na Corte "foram períodos de muita infelicidade" e que hoje vive "muito mais o ônus e a responsabilidade do que qualquer outra coisa". Mendonça é relator no STF das duas maiores investigações em curso da Polícia Federal: a que mira as fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master e a que apura o esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

"Minha esposa está cansada. As limitações pessoais, as pressões, os momentos difíceis, em que muitas das vezes você até coloca a Deus: 'Eu queria ter uma vida mais normal', vamos dizer assim, num ato até humano de pedido de misericórdia e ajuda de Deus para os desafios", disse no evento realizado no último dia 21, no auditório Ruy Barbosa, no campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Mendonça vive hoje em meio a uma tensão entre o STF e a Polícia Federal (PF), especialmente após as investigações da Operação Sem Desconto atingirem o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente e amigo da empresária Roberta Luchsinger. A mesma investigação mira Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do petista.

"Pretensão não pode ser ficar rico", alerta Mendonça

No Supremo desde dezembro de 2021 por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mendonça alertou no evento da magistratura evangélica que "a pretensão de um magistrado não pode ser ficar rico".

"Por outro lado, alguém que chega ao Supremo deve reconhecer que chegar ao Supremo é chegar ao máximo do poder humano, em termos jurídicos pelo menos", acrescentou.

"Mas na essência, o que eu quero dizer pra vocês, não coloque seu coração no poder, não coloque seu coração no dinheiro, porque você vai se frustrar", concluiu Mendonça.

