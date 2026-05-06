Mulher é presa após esfaquear cabeleireiro por causa de franja

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Laís é contida por seguranças do estabelecimento logo após o ataque ao profissional

Caso ocorreu na terça-feira (5) (Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (5) após esfaquear um cabeleireiro em um salão de beleza na Zona Oeste de São Paulo. Durante o ataque, Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 anos, afirmou que agrediu o profissional Eduardo Ferrari, de 29 anos, por se sentir insatisfeita com o serviço prestado.

“Ele pegou o meu cabelo e foi picotando com uma tesoura-navalha. Se vocês conseguem ver, a minha franja está parecendo o Cebolinha, porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem do Whatsapp e eles ficaram dois dias sem me responder”, disse a mulher, que também afirmou ter tido corte químico.



Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Laís é contida por seguranças do estabelecimento logo após o ataque ao profissional.

O cabeleireiro afirma que Laís foi cliente do salão há alguns meses, e que retornou agora para tentar matá-lo. Ele sofreu ferimentos leves nas costas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mulher foi detida por policiais militares e confessou o crime durante a ocorrência. Ela responderá por lesão corporal e ameaça ao cabeleireiro.