Justiça decreta prisão preventiva de mãe após morte de três filhos em incêndio doméstico, na Bahia

Mulher estava em festa no momento do ocorrido e havia deixado os filhos sem supervisão

Cristina Nascimento de Jesus, de 27 anos, foi presa em flagrante no último domingo (3) (Reprodução/Redes sociais)

A Justiça da Bahia decretou, na segunda-feira (4), a prisão preventiva de uma mãe após três de seus filhos morrerem durante um incêndio em uma casa no município de Serrinha. Elas tinham 6 anos, 4 anos e 11 meses.

Cristina Nascimento de Jesus, de 27 anos, foi presa em flagrante no último domingo (3). Ela teria ido a uma festa no sábado (2) e deixado as crianças sozinhas em casa.

Segundo informações extraoficiais, o incêndio teria ocorrido após uma das crianças atear fogo em um colchão ao brincar com um isqueiro.

Segundo informações do G1, uma quarta criança, de 7 anos, tentou salvar os irmãos, mas não conseguiu. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde com ferimentos leves.

Cristina poderá responder por abandono de incapaz com resultado de morte, crime com pena que pode chegar a 12 anos de reclusão.