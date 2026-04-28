Caixa define data de sorteio com valor especial para a Mega-Sena 30 anos

Veja como participar do sorteio comemorativo através dos canais físicos e digitais.

Mega-sena (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal confirmou para o dia 24 de maio o sorteio do concurso 3010 da Mega-Sena, edição especial em celebração aos 30 anos da modalidade. Com prêmio estimado em R$ 150 milhões, o sorteio segue a regra de concursos especiais: o valor não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o montante é repassado aos acertadores da quina (5 números) e assim por diante.

As apostas começam neste domingo (26), a partir das 10h. Desde sua criação, em março de 1996, a modalidade já movimentou R$ 115,2 bilhões.

Regras e Apostas

Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números de um total de 60 disponíveis.

Aposta mínima: R$ 6,00 (para 6 números).

Surpresinha: Opção em que o sistema escolhe os números aleatoriamente.

Bolões: Pela primeira vez, os bolões feitos pela internet terão prazo estendido, podendo ser adquiridos até uma hora antes do sorteio.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no portal oficial da CAIXA, pelo aplicativo ou via Internet Banking. O prazo final para apostas simples é às 22h (horário de Brasília) do dia 23 de maio.

Impacto Econômico e Social



Desde sua criação, a Mega-Sena movimentou R$ 115,2 bilhões. Desse montante, cerca de R$ 43,8 bilhões foram destinados ao pagamento de prêmios. No entanto, o impacto da loteria vai além dos novos milionários: nos últimos 30 anos, R$ 46 bilhões foram repassados a áreas sociais, financiando investimentos em segurança pública, cultura, esporte e educação.

O rendimento da fortuna: Caso um único ganhador leve os R$ 150 milhões e aplique o valor integral na poupança, o rendimento mensal estimado é de aproximadamente R$ 1 milhão, variando conforme as condições econômicas vigentes.