Vídeo: Professor universitário que estava desaparecido há 5 anos reencontra família em SP

Reencontro ocorreu na terça-feira (21) (Reprodução/Polícia Militar Rodoviária)

Um professor universitário que estava desaparecido há cinco anos foi encontrado pela Polícia Militar Rodoviária nesta terça-feira (21), em Taquaritinga, no interior de São Paulo.

O homem, que enfrentava problemas pessoais, foi reconhecido pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, que realizava patrulhamento em um trecho da Rodovia Washington Luís (SP-310).

O reencontro entre o professor e a mãe, marcado por forte emoção, ocorreu na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária. De acordo com um familiar, um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento havia sido registrado em 2020. Devido à falta de êxito na localização, a mãe já havia perdido a esperança de que o filho estivesse vivo.

"A polícia, com uma natureza muito humana e um trabalho social maravilhoso, pelo qual temos muito a agradecer, conseguiu fazer com que ele nos aguardasse. Deu todo apoio, cuidado e atenção; assim, a mãe pôde reencontrar o filho, sobre o qual tínhamos dúvidas se ainda estava vivo. Foi um reencontro maravilhoso”, afirmou o familiar.