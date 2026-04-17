Marinha prorroga inscrições para concurso com 1.680 vagas

Marinha do Brasil ( Primeiro-Sargento (AM) Walney/Marinha do Brasil)

A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições para o concurso de fuzileiros navais. Os interessados em concorrer às 1.680 vagas, agora podem se inscrever no certame até a segunda-feira (20).

As inscrições deverão ser realizadas no site oficial do concurso, através do endereço eletrônico www.concursos.marinha.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 40,00. Candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal e doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, podem solicitar a isenção até o última dia de inscrição.

As vagas estão igualmente distribuídas para as turmas I e II de 2027. Em cada etapa, serão oferecidas 720 vagas para candidatos do sexo masculino e 120 para o sexo feminino.

As cidades que terão organizações militares contempladas são Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Rio Grande (RS), Belém (PA), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal (RN), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

No ato da inscrição, os candidatos deverão indicar o órgão executor da seleção onde desejam realizar as etapas do concurso, o local onde desejam servir em ordem crescente de preferência e em qual turma desejam ingressar.

Requisitos

Podem se inscrever candidatos brasileiros, voluntários, de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 30 de junho de 2027, que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente.

Entre os requisitos também estão a altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.



Etapas

O certame é composto por exame de escolaridade, de caráter eliminatório e classificatório, seguido dos eventos complementares, que incluem verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de confirmação complementar à autodeclaração.

Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para o período de adaptação, onde será verificado, na prática, o seus interesses pela carreira.

O Curso de Fuzileiro Naval terá duração aproximada de 17 semanas, será realizado sob regime de internato e dedicação exclusiva e ocorrerá no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro (RJ) e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília (DF).

Durante a formação, o aluno recebe alimentação, uniforme, assistência médica e ainda uma bolsa de cerca de R$ 1.400. Depois de formado, já como Fuzileiro Naval, a remuneração inicial passa de R$ 2.500. Lembrando que ao longo da carreira esse valor sofre atualizações, à medida que o militar atinge novas graduações na Força.