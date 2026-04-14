° / °
Brasil
Pará

Estudantes de Direito são investigados por ataque a morador de rua com arma de choque

Eles foram afastados da universidade e a Polícia Civil registrou boletim de ocorrência

Ester Marques

Publicado: 14/04/2026 às 18:12

Seguir no Google News Seguir

Nos registros que circulam as redes sociais, um dos jovens se aproxima vagarosamente do morador de rua para atacá-lo com o taser e depois fugir, enquanto outro faz a filmagem/Foto: Reprodução/Redes sociais

Nos registros que circulam as redes sociais, um dos jovens se aproxima vagarosamente do morador de rua para atacá-lo com o taser e depois fugir, enquanto outro faz a filmagem (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Dois estudantes de Direito do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Civil por gravarem e divulgarem vídeos agredindo um morador de rua com uma arma de choque em frente à instituição de ensino. O caso aconteceu em Belém, no Pará, na última segunda-feira (13).


Nos registros que circulam as redes sociais, um dos jovens se aproxima vagarosamente do morador de rua para atacá-lo com o taser e depois fugir, enquanto outro faz a filmagem. O responsável pela agressão direta foi identificado como Altemar Sarmento Filho, e o cinegrafista se chama Antonio Coelho.


Eles foram imediatamente afastados da universidade e são alvo de um procedimento disciplinar, que pode acarretar em expulsão, para a averiguação dos fatos. A Polícia Civil informou que um boletim de ocorrência foi registrado e um dos suspeitos, apresentado pela Polícia Militar, prestará depoimento.


Alunos de uma outra instituição afirmaram que a agressão seria parte de uma “brincadeira” de “verdade ou desafio”. Os suspeitos podem responder por agressão e uso ilegal de arma de choque.


Sadi Machado, procurador regional dos Direitos do Cidadão, representou criminalmente contra o agressor principal junto ao Ministério Público Estadual. A Ordem dos Advogados do Brasil do Pará repudiou o ato. O prefeito de Belém, Igor Normando, classificou o crime como “revoltante” e “inaceitável”.

Veja também:

brasil , choque , Militar , Polícia , rio
Mais de Brasil
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP