Estudantes de Direito são investigados por ataque a morador de rua com arma de choque

Nos registros que circulam as redes sociais, um dos jovens se aproxima vagarosamente do morador de rua para atacá-lo com o taser e depois fugir, enquanto outro faz a filmagem (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Dois estudantes de Direito do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Civil por gravarem e divulgarem vídeos agredindo um morador de rua com uma arma de choque em frente à instituição de ensino. O caso aconteceu em Belém, no Pará, na última segunda-feira (13).



Nos registros que circulam as redes sociais, um dos jovens se aproxima vagarosamente do morador de rua para atacá-lo com o taser e depois fugir, enquanto outro faz a filmagem. O responsável pela agressão direta foi identificado como Altemar Sarmento Filho, e o cinegrafista se chama Antonio Coelho.



Eles foram imediatamente afastados da universidade e são alvo de um procedimento disciplinar, que pode acarretar em expulsão, para a averiguação dos fatos. A Polícia Civil informou que um boletim de ocorrência foi registrado e um dos suspeitos, apresentado pela Polícia Militar, prestará depoimento.



Alunos de uma outra instituição afirmaram que a agressão seria parte de uma “brincadeira” de “verdade ou desafio”. Os suspeitos podem responder por agressão e uso ilegal de arma de choque.



Sadi Machado, procurador regional dos Direitos do Cidadão, representou criminalmente contra o agressor principal junto ao Ministério Público Estadual. A Ordem dos Advogados do Brasil do Pará repudiou o ato. O prefeito de Belém, Igor Normando, classificou o crime como “revoltante” e “inaceitável”.