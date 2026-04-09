Pane técnica interrompe voos em aeroportos de São Paulo

Falha generalizada no sistema de controle de tráfego aéreo provocou a interrupção de pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas e no Aeroporto Internacional de São Paulo

Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é o segundo mais movimentado do país (Divulgação/Infraero)

Uma falha generalizada no sistema de controle de tráfego aéreo provocou a interrupção de pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, e no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, na manhã desta quinta-feira (9). O problema afetou as operações entre 8h58 e 10h09 e gerou impactos imediatos na malha aérea da região. As atividades, no entanto, foram retomadas ao final do período.

Apesar da retomada, a situação ainda não foi completamente regularizada. Nos painéis de ambos os terminais, há registros de atrasos e cancelamentos. O impacto também se estendeu ao Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da cidade. Aeronaves que tinham como destino Congonhas ou Guarulhos precisaram retornar aos aeroportos de origem durante o período da pane.

A Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pela gestão do tráfego aéreo no país, foi acionada, mas até o momento não apresentou esclarecimentos sobre as causas da falha.

Em nota, a Aena, empresa que administra o Aeroporto de Congonhas, informou que tomou conhecimento do ocorrido e declarou que os "motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira". A concessionária também afirmou que "está tomando medidas para mitigar os impactos" causados pela interrupção.

Já a GRU Airport, responsável pela operação do aeroporto de Guarulhos, destacou que a paralisação decorreu de "uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP) e não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto".

Informações preliminares indicam que um incêndio atingiu o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, unidade responsável pela coordenação do tráfego aéreo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência.