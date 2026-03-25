Brasil apresenta seu primeiro caça supersônico fabricado no país

No total, o Brasil encomendou 36 caças supersônicos do grupo sueco Saab e 15 deles serão fabricados nas instalações da Embraer

Lula batizou a aeronave de fuselagem cinza com champanhe. (Ricardo Stuckert/PR)

O Brasil apresentou nesta quarta-feira (25) seu primeiro caça supersônico de fabricação nacional, um F-39E Gripen do grupo sueco Saab, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a Presidência da República, essa produção nacional é inédita na América Latina.

Durante uma cerimônia solene nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, Lula batizou a aeronave de fuselagem cinza com champanhe.

"Esse projeto permite a consolidação do nosso poder dissuasório, ampliando a capacidade de garantir a soberania nacional e a segurança regional", declarou durante o ato o ministro da Defesa, José Múcio.

No total, o Brasil encomendou 36 caças supersônicos da Saab e 15 deles serão fabricados nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto.

Brasília preferiu a aeronave sueca ao Rafale, da francesa Dassault Aviation, e ao F/A-18 Super Hornet, da americana Boeing.

Os termos da concessão do contrato em 2014 foram alvo de uma ampla investigação no Brasil devido a suspeitas de corrupção para beneficiar o Rafale.

Lula, que foi processado em conexão com o caso após seus primeiros mandatos (2003-2010), foi finalmente absolvido em 2021 por falta de provas.

O Brasil reafirma sua condição de país pacífico, mas a defesa está se tornando uma questão cada vez mais crucial, dado o turbulento contexto geopolítico, especialmente com a guerra no Oriente Médio.

O governo também expressou preocupação após a intervenção militar dos Estados Unidos para depor o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Durante a visita oficial do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, neste mês, Lula instou seu homólogo a estreitar a cooperação entre os dois países em matéria de defesa, aludindo ao risco de invasão estrangeira.

"Eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente", declarou Lula.