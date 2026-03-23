Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe alta da UTI e segue para quarto

Ex-presidente deve continuar internado no DF Star em um quarto fora da UTI

Bolsonaro está internado no hospital DF Star (Ed Alves/CB/DA.Press)

Após dez dias, Jair Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star nesta segunda-feira (23/3). Segundo o médico cardiologista Brasil Caiado ao Correio Braziliense, a previsão é de que o ex-presidente continue internado fora da UTI.

Bolsonaro foi transferido para um dos quartos do hospital e deve continuar com o tratamento com antibióticos. Ele foi internado no dia 13 de março e diagnosticado com pneumonia decorrente de broncoaspiração.

O estado de saúde do ex-presidente, preso por tentativa de golpe de Estado, favorece os pedidos de prisão domiciliar da defesa. A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou, nesta segunda-feira, uma manifestação favorável à concessão ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses na Papudinha. Desde que foi preso, a saúde do ex-presidente já foi motivo de preocupação da família e políticos aliados. Os episódios críticos enfrentados por Bolsonaro na prisão incluem quadros de vômitos, tontura e uma queda da cama.

Confira no Correio Braziliense.