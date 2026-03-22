ABI lança e-book do Seminário de Meio Ambiente no Dia Mundial da Água

O evento abordou temas como educação ambiental, crédito de carbono, transição energética, cobertura jornalística da COP30 e o reconhecimento da água e do saneamento como direitos humanos fundamentais.

E-book do Seminário de Meio Ambiente (2025) (Divulgaçãp)

No Dia Mundial da Água, 22 de março, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) lança o e-book do Seminário de Meio Ambiente (2025), que reúne debates, reflexões e contribuições de especialistas sobre os principais desafios socioambientais contemporâneos. Organizado pela Diretoria de Cultura e pela Comissão de Meio Ambiente da ABI, o seminário foi realizado de 22 a 24 de setembro de 2025, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento abordou temas como educação ambiental, crédito de carbono, transição energética, cobertura jornalística da COP30 e o reconhecimento da água e do saneamento como direitos humanos fundamentais.

Realizado pouco antes da COP30, em Belém (PA), o seminário contou com a parceria do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS) e da agência de jornalismo independente Amazônia Real. Teve ainda o apoio institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), da Rede de Vigilância Popular em Saneamento e Saúde, do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro (Sintsama-RJ) e da ONG Mutirão Agroflorestal.

Ao longo de três dias, cerca de 30 participantes — entre jornalistas, pesquisadores, professores universitários, ativistas, religiosos, economistas, sindicalistas, lideranças indígenas e parlamentares — contribuíram para o debate, refletindo a diversidade de vozes envolvidas na agenda ambiental. O e-book reúne a transcrição das falas, as perguntas do público e as reflexões apresentadas durante o seminário, ampliando o alcance das discussões e contribuindo para a reflexão crítica sobre os desafios socioambientais do país. O evento também contou com uma mensagem de boas-vindas, gravada em vídeo e enviada de Nova York pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A escolha do Dia Mundial da Água é significativa para a ABI. Há dois anos, a entidade lançou uma campanha pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2021 — a PEC da Água Potável — que inclui o acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. Já aprovada no Senado, a proposta tramita há cinco anos na Câmara dos Deputados, onde aguarda agora a constituição de uma comissão temporária.

A PEC 6/2021 incorpora à legislação brasileira o direito humano à água, consagrado pela Resolução A/RES/64/292, de 28 de julho de 2010, da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil é signatário. A resolução reconhece formalmente, pela primeira vez, que a água potável e o saneamento são essenciais para a realização de todos os direitos humanos. A expectativa é que a aprovação da PEC e a consequente alteração da Constituição contribuam para a implementação de políticas públicas que garantam o acesso universal e equitativo à água potável e segura para toda a população.

Em um contexto de emergência climática, a ABI reafirma, com esta publicação digital, seu compromisso com a informação de qualidade, a democracia e o meio ambiente. O e-book está disponível para download gratuito no site da ABI: www.abi.org.br