PM é flagrado chutando rosto de mulher que surtou em prédio no litoral de SP

Vídeo mostra momento da agressão durante contenção da vítima (Reprodução/Internet)

Um policial militar foi flagrado chutando o rosto de uma mulher que aparentava estar em surto, no corredor de um prédio, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Os policiais tinham sido chamados por vizinhos após ouvirem gritos no apartamento da suposta vítima. Ela teria sido contida de forma violenta e agredida. Com o rosto sangrando, a mulher passou por atendimento no Pronto-Socorro Central.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) diz que a Polícia Militar apura todas as circunstâncias dos fatos. Os policiais que atenderam a ocorrência portavam câmeras operacionais portáteis (COPs) e as imagens serão analisadas.

O caso ocorreu em um prédio da rua Amador Bueno da Ribeira, na região central da cidade, por volta das 3 horas da madrugada de quinta-feira, 19. Relatos em redes sociais dão conta de que os moradores ouviram gritos vindo de um dos apartamentos e acionaram a Polícia Militar.

Os agentes chegaram e teriam encontrado a mulher em aparente surto psicótico. Ela reagiu à abordagem e teria dado tapas em um policial. A mulher foi contida e derrubada. Imagens postadas em redes sociais mostram quando, já no chão, a mulher está cercada por policiais e se debate. Quando ela tenta segurar o pé de um dos policiais, recebe um chute no rosto.

De acordo com a prefeitura de São Vicente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou a mulher com um ferimento na cabeça. Após os primeiros socorros, ela foi levada para o PS Central. O estado de saúde dela não foi informado.

A PM diz ainda, em nota, que a instituição não compactua com excessos ou desvios de conduta, “punindo com rigor todos os casos do tipo”.