Protetora de animais passa mal e recebe cuidado de cão comunitário: "É amor verdadeiro"
A cena emocionou usuários das redes sociais
Publicado: 19/03/2026 às 22:54
O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela protetora de animais Silmary de Assis (Reprodução/Redes sociais )
Um vídeo chamou a atenção nas redes sociais após um cãozinho comunitário demonstrar cuidado com a protetora de animais Silmary de Assis.
A gravação mostra o cachorro se aproximando de Silmary enquanto ela era atendida por socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU). De acordo com a protetora, foi necessário a ajuda da filha para que o caramelo deixasse os profissionais realizarem os primeiros socorros.
"Não poderia deixar de postar esse vídeo, ontem passei mal em casa e meus filhos tiveram que chamar o SAMU. Assim que estavam me levando, o caramelo, que é um dos cães comunitários que cuido, teve a intenção de me proteger para que eles não me pegassem. Isso eu falo que é amor verdadeiro", disse Silmary.
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