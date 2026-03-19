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Protetora de animais passa mal e recebe cuidado de cão comunitário: "É amor verdadeiro"

A cena emocionou usuários das redes sociais

Marlon Júlio

Publicado: 19/03/2026 às 22:54

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O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela protetora de animais Silmary de Assis/Reprodução/Redes sociais

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela protetora de animais Silmary de Assis (Reprodução/Redes sociais )

Um vídeo chamou a atenção nas redes sociais após um cãozinho comunitário demonstrar cuidado com a protetora de animais Silmary de Assis.

A gravação mostra o cachorro se aproximando de Silmary enquanto ela era atendida por socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU). De acordo com a protetora, foi necessário a ajuda da filha para que o caramelo deixasse os profissionais realizarem os primeiros socorros.

"Não poderia deixar de postar esse vídeo, ontem passei mal em casa e meus filhos tiveram que chamar o SAMU. Assim que estavam me levando, o caramelo, que é um dos cães comunitários que cuido, teve a intenção de me proteger para que eles não me pegassem. Isso eu falo que é amor verdadeiro", disse Silmary.

Veja:

 

 

animais , cachorro , Cão comunitário , protetora de animais
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