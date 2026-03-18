Criminosos incendeiam ônibus e bloqueiam ruas após morte de traficante no Rio

Ações criminosas ocorreram após operação policial que terminou com sete mortos, incluindo um dos traficantes mais procurados do estado

Após a morte do traficante Jiló dos Prazeres, criminosos realizaram ataques no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes sociais )

Criminosos incendiaram ônibus e bloquearam ruas no Rio Comprido, na região central do Rio, na manhã desta quarta-feira (18), após a morte do traficante Claudio Augusto dos Santos, o Jiló dos Prazeres, de 55 anos.

O traficante foi morto durante uma operação da Polícia Militar realizada no Morro dos Prazeres. Outros seis suspeitos morreram na mesma ação.

Após a morte, criminosos realizaram ataques na região. Um ônibus foi incendiado em uma das principais vias de ligação da cidade, e, por volta das 11h, o trânsito chegou a ser totalmente interrompido em um dos sentidos.

Os atos de vandalismo começaram ainda mais cedo. Por volta das 10h, coletivos já haviam sido atravessados em vias do bairro para impedir a circulação de veículos. No mesmo horário, comerciantes operavam de forma parcial, após determinação de traficantes para o fechamento de lojas.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o cenário na região é de bloqueios intermitentes. As interdições atingem pontos como a Rua Itapiru, no Catumbi, além das ruas Barão de Petrópolis, Estrela e a própria Avenida Paulo de Frontin.

Apontado como um dos criminosos mais antigos em atividade no estado, Jiló dos Prazeres acumulava ao menos oito mandados de prisão em aberto. Entre os crimes atribuídos a ele estão sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas e constrangimento ilegal. Ele somava 135 passagens pela polícia.