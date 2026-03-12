FGV promove conferência internacional sobre desinformação, soberania e democracia

Com a Delegação da União Europeia no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir desafios da desinformaçã, da interferência informacional estrangeira e do uso de tecnologias no debate público

Conferência será realizada em Brasília (Divulgação/FGV)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Delegação da União Europeia no Brasil realizam, nda próxima terça-feira (17), a Conferência Internacional “Desinformação, Soberania e Democracia na Era da Inteligência Artificial”.

O evento será realizado em Brasília é aberto ao público, mas sujeito a lotação. Interessados devem fazer inscrição: Conferência Internacional Desinformação, Soberania e Democracia na Era da Inteligência Artificial.

Especialistas nacionais e internacionais estarão reunidos ara discutir os desafios da desinformação, da interferência informacional estrangeira e do uso de tecnologias emergentes para a integridade do debate público e dos processos democráticos.

O Diario de Pernambuco é uma das 35 organizações participantes do evento.



A programação terá início no dia 17 de março às 9h com uma cerimônia de abertura, seguida de dois painéis temáticos que reunirão especialistas nacionais e internacionais para debater os desafios regulatórios, tecnológicos e institucionais que impactam as democracias no Brasil, na América Latina e na Europa. O evento contará com serviço de tradução simultânea.

Confira a programação:

8h30 - 9h: Credenciamento e Welcome Coffee

9h - 9h30: Cerimônia de abertura

Marco Ruediger | Diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV

Marian Schuegraf | Embaixadora da União Europeia no Brasil

9h30 - 10h30: Painel 1 - Desafios da desinformação e interferência estrangeira no Brasil e na América Latina

Marcela Ríos Tobar | Diretora para América Latina e Caribe do International IDEA

Patricia Campos Mello | Jornalista, Folha de São Paulo

Moderação: Beatriz Farrugia | Analista Sênior no Debunk.org



10h30 - 11h: Coffee Break

11h - 12h: Painel 2 - O impacto da Inteligência Artificial e Tecnologias Emergentes no Processo Democrático

Marcelo Almeida | Assessor Especial do Advogado Geral da União (AGU)

João Brant |Secretário de Políticas Digitais - SECOM - Presidência da República

Moderação: Amaro Grassi | Vice-Diretor da Escola de Comunicação Mídia e Informação da FGV