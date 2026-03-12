Erika Hilton acusa Ratinho de transfobia; SBT se pronuncia

Emissora afirma que declarações feitas ao vivo pelo apresentador não refletem os valores da instituição e serão avaliadas internamente

O vídeo ao qual Ratinho fez referência foi publicado por ele na noite da quarta-feira (4). Foto: SBT/Reprodução ()

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acionou o Ministério Público Federal contra o apresentador Ratinho e a emissora SBT após declarações consideradas transfóbicas feitas durante o programa exibido nesta quarta-feira (11). A parlamentar pediu a abertura de um inquérito civil e o ajuizamento de uma ação civil pública com indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.

A representação foi protocolada depois que o apresentador comentou a eleição de Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e questionou sua identidade de gênero. Em um trecho que circulou nas redes sociais, Ratinho afirmou que a deputada “não é mulher, é trans” e disse que, em sua opinião, o cargo deveria ser ocupado por uma mulher.

Na manifestação enviada ao Ministério Público Federal, Hilton sustenta que as declarações extrapolam uma ofensa individual e atingem coletivamente mulheres trans, e cis. O documento também afirma que falas desse tipo, quando proferidas por comunicadores de grande audiência, ampliam a vulnerabilidade social da população trans no Brasil.

Ao anunciar a medida nas redes sociais, a deputada criticou o apresentador: “Por fim, vale lembrar: eu sou e sempre serei uma mulher. Este apresentador é, e sempre será, um rato”.

Em comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (12), a emissora ressaltou que não está alinhada às falas do apresentador: “O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora”.