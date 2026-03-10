Militar do GSI morre na entrada de serviço do Palácio da Alvorada

O acesso da imprensa às instalações da residência oficial foi temporariamente interrompido.

Palácio da Alvorada (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) confirmou, nesta terça-feira (10), o falecimento de um agente militar na entrada de serviço do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília (DF). Ele teria tirado a própria vida.

Em nota divulgada pelo portal Metrópoles, o GSI manifestou seu pesar pelo ocorrido e informou que será instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar a ocorrência.

“O GSI/PR lamenta o ocorrido e está prestando apoio à família do militar e segue comprometido em manter seus componentes em plenas condições, para cumprir a sua missão de proteger as instalações sob sua responsabilidade”.

Ainda de acordo com o portal, em consequência do incidente, o acesso da imprensa às instalações da residência oficial foi temporariamente interrompido.

