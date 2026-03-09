Réu por estupro coletivo se entregou à polícia usando camisa com frase que gerou indignação

Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, se apresentou na última quarta-feira (4) na 12ª DP de Copacabana como réu por estupro coletivo

"Não se arrependa de nada", dizia a frase estampada na camisa de Vitor Hugo Simonin (Foto: Reprodução / TV Globo)

“Não se arrependa de nada”, dizia a frase estampada na camisa de Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, ao se apresentar na última quarta-feira (4) na 12ª DP de Copacabana, no Rio de Janeiro.

1 / 1 < >

O crime, ocorrido no dia 31 de dezembro de 2025, repercutiu nacionalmente na última semana devido à crueldade e meticulosidade de Vitor e de mais quatro agressores, que armaram uma emboscada para estuprar e espancar uma adolescente de 17 anos no apartamento de um deles.

A frase nas vestes do rapaz foi exposta pela primeira vez pelo jornal Folha de S.Paulo. Internautas e jornalistas acreditam que a frase e o comportamento de Vitor têm relação com o movimento redpill, que propaga misoginia e ódio às mulheres e que tem ganhado força nas redes sociais.

O advogado do réu, Angelo Máximo, chegou a dizer que “ele não tem o que temer e vai provar sua inocência. Ele se apresentou de cabeça erguida”. O pai de Vitor, José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, foi exonerado do cargo horas antes do filho se entregar.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, no último domingo (8), Dia Internacional da Mulher, José Carlos disse que seu filho negou ter cometido o crime e que “a menor teve relação com ele voluntariamente”. Sobre as lesões no corpo da vítima, o pai do rapaz disse que “se alguém fez isso com ela, não foi ele [...] não sei o que pode ter acontecido com ela ao ter saído de lá [do local do crime]”. Ele ainda insinuou que não teria havido estupro, pois “a vítima teria gritado, pedido socorro”.

Nesta segunda-feira (9), o nome de José Carlos Costa surgiu novamente em meio a manchetes de jornais nacionais após ele ter sido acusado de ameaçar uma internauta que fez publicações sobre o crime que envolvia Vitor Hugo.