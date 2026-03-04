Artista de 75 anos foi detido no Flamengo para cumprir pena de nove anos e quatro meses, já transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio

Ator José Dumont é preso após condenação por estupro de vulnerável no Rio de Janeiro (Reprodução)

O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (4), no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, por agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A pena, de nove anos e quatro meses de reclusão, já transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

De acordo com os registros da investigação, em 2022, o ator levou para seu apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do prédio onde ele reside. Moradores denunciaram o caso às autoridades e relataram que a criança teria ido ao imóvel outras vezes.

Segundo as apurações, o artista teria se aproveitado do prestígio profissional para se aproximar do menino, que seria seu fã, oferecendo ajuda financeira e presentes. Ainda conforme a investigação, houve investidas com beijos na boca e carícias íntimas, registradas por câmeras de segurança do edifício, o que deu início ao inquérito.

Na delegacia, a mãe da vítima afirmou que só tomou conhecimento dos fatos após ser informada por vizinhos. A suspeita de estupro motivou um primeiro pedido de prisão preventiva, que não foi concedido à época.

A Justiça autorizou, no entanto, mandado de busca e apreensão no imóvel do ator, onde foram encontrados 240 arquivos entre imagens e vídeos de pornografia infantil, além de um comprovante de depósito bancário no valor de R$ 1 mil em nome da suposta vítima. De acordo com o advogado da família, outras crianças também podem ter sido vítimas.

Após o cumprimento das formalidades legais, José Dumont será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.