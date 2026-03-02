Pedro Henrique decidiu transformar a conquista do primeiro carro em um momento especial para a família

Jovem surpreende mãe ao buscá-la no trabalho com o primeiro carro no Recife (Reprodução/ Redes Sociais )

Um jovem decidiu transformar a conquista do primeiro carro em um momento especial para a família. Morador do Recife, Pedro Henrique surpreendeu a mãe ao buscá-la no trabalho dirigindo seu próprio carro pela primeira vez. A reação emocionada foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais: “É só o começo, minha mãe. Te prometo!”

Nas imagens, Pedro Henrique aparece ao telefone com a mãe, fingindo que chegaria ao local em um carro por aplicativo. Enquanto ela aguarda na calçada, o jovem se aproxima ao volante do automóvel recém-adquirido, mantendo a surpresa. Ao perceber que o filho era quem dirigia o veículo, a mãe demonstra surpresa imediata e corre para abraçá-lo.