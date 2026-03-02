Polícia do Rio investiga estupro coletivo de adolescente em Copacabana

Quatro estudantes são suspeitos do crime, um deles seria ex-namorado da vítima

(Reprodução )

A Polícia Civil do Rio investiga um caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Quatro estudantes são suspeitos do crime, um deles seria ex-namorado da vítima.

O caso teria ocorrido na noite de 31 de janeiro. O Disque Denúncia divulgou, no domingo, 1º, um cartaz para ajudar na localização dos jovens considerados foragidos: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18; Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19; e João Gabriel Xavier Bertho, 19.

O Estadão tenta localizar a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Os quatro suspeitos foram indiciados por estupro com concurso de pessoas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu mandados de prisão preventiva pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes.

No sábado, 28, a Polícia Civil tentou cumprir os mandados, mas os jovens não foram localizados. Ainda é apurada a participação de um quinto adolescente.

O Colégio Pedro II, onde os suspeitos estudam, abriu um procedimento administrativo e determinou o afastamento de todos eles. Em nota enviada à comunidade escolar, o colégio diz que, em conjunto com a reitoria e sob orientação da procuradoria federal, seguirá com o desligamento dos estudantes.

"O Colégio Pedro II repudia toda forma de violência. Nossa política institucional afirma e reafirma o combate ao assédio, à violência de gênero e a toda forma de discriminação. Somos uma instituição que educa para o exercício pleno da cidadania. Nosso compromisso pedagógico e político objetiva a formação de uma juventude capaz de respeitar as diferenças, lutar contra as desigualdades sociais e repudiar a violência. E é esse compromisso que nos move todos os dias", disse, por meio de nota.