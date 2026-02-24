Sobe para 30 o número de mortos em decorrência das chuvas em Minas Gerais

Inmet prevê mais chuvas na região para esta quarta-feira (25)

Bombeiros procuram vítimas da chuva em Juiz de Fora (Corpo de Bombeiros de MG)

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou na noite desta terça-feira (24) que o número de mortos nas enchentes e nos deslizamentos causados pelas chuvas em Juiz de Fora e em Ubá, em Minas Gerais, subiu para 30.

Segundo a corporação, 39 pessoas estão desaparecidas e foram resgatadas 208 com vida.

Ao todo, 134 militares trabalham nos resgates nos municípios.

Previsão meteorológica



De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de quarta-feira (25), o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na Zona da Mata e Sul/Sudoeste de Minas.

Diante do solo já encharcado, a recomendação do instituto é atenção redobrada para risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.