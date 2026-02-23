Justiça condena Hytalo Santos e marido por exploração sexual de adolescentes

Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente (Reprodução/TV Globo)

A Justiça da Paraíba condenou o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. Hytalo recebeu pena de 11 anos e 4 meses de prisão, enquanto a de Euro é de 8 anos e 10 meses.

A sentença, assinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, veio a público neste domingo (22) e aponta que os adolescentes eram mantidos em um ambiente artificial e controlado, semelhante a um “reality show”, expostos a situações de risco e a um contexto adulto, com permissividade, inclusive quanto ao consumo de álcool, além de negligência com alimentação e escolaridade. Segundo o magistrado, os crimes exploraram a vulnerabilidade das vítimas.

Além da prisão, a Justiça determinou o pagamento de R$ 500 mil por danos morais e 360 dias-multa para cada réu. A prisão preventiva foi mantida, já que o magistrado considerou incompatível a concessão de liberdade provisória diante do regime fechado estabelecido.

A defesa informou que vai recorrer da condenação e destacou que confia no devido processo legal. Paralelamente, o Tribunal de Justiça da Paraíba analisa um pedido de habeas corpus, cujo julgamento deve ser retomado na terça-feira (24). O casal está preso desde agosto do ano passado e também responde a ações na Justiça do Trabalho por tráfico de pessoas e trabalho em condições análogas à escravidão.