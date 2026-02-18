Depoimento de Vorcaro à CPMI do INSS é antecipado para segunda-feira (23)
A data anterior para a oitiva seria na próxima quinta-feira (26)
Publicado: 18/02/2026 às 21:44
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (Banco Master)
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS antecipou o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a próxima segunda-feira (23). A data anterior para a oitiva seria na próxima quinta-feira (26).
De acordo com o presidente da comissão, Carlos Viana (Podemos-MG), o comparecimento de Vorcaro à CPMI foi negociada com a defesa do banqueiro.
É esperado que Vorcaro esclareça o envolvimento do Banco Master no escândalo de descontos a aposentados e pensionistas.
O caso, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), veio à tona em novembro do ano passado, quando o banco foi liquidado.