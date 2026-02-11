Dinheiro jogado de apartamento em operação envolvendo Master é apreendido pela PF

A ação integra a terceira fase da operação, que apura aportes realizados pelo fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro em papéis do Banco Master

Dinheiro jogado de apartamento foi apreendido pela PF (Divulgação/PF)

Um homem investigado na Operação Barco de Papel jogou uma mala com dinheiro pela janela ao perceber a chegada da Polícia Federal a um apartamento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O episódio ocorreu na manhã desta quarta-feira (11), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre investimentos do Rioprevidência em títulos do Banco Master.

O Rioprevidência é o fundo responsável pela gestão dos recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. A operação apura a aplicação desses recursos em papéis da instituição financeira.

A ação integra a terceira fase da operação, que apura aportes realizados pelo fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro em papéis da instituição financeira. Os policiais cumpriram dois mandados, em Balneário Camboriú e Itapema, por determinação da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, as ordens judiciais foram expedidas diante de indícios de obstrução das apurações e tentativa de ocultação de provas. A mala arremessada pela janela foi localizada e recolhida pelos agentes.

A Operação Barco de Papel chegou à sua terceira fase. Na etapa anterior, realizada na semana passada, a Polícia Federal prendeu Deivis Marcon Antunes, ex-presidente do Rioprevidência, investigado por suspeita de destruição de provas ligadas ao caso.