Morre adolescente agredido por ex-piloto Pedro Turra no Distrito Federal

Turra, de 19 anos, está preso desde o fim do mês passado (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Morreu neste sábado, 7, o adolescente de 16 anos que estava em coma após ser agredido pelo ex-piloto Pedro Turra em Vicente Pires, no Distrito Federal. A agressão, ocorrida no dia 24 de janeiro, teria sido motivada por uma desavença envolvendo um chiclete arremessado.

Turra, de 19 anos, está preso desde o fim do mês passado. Na última segunda-feira, 2, ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário da Papuda.

Antes, o advogado de defesa do ex-piloto, Daniel Kaefer, disse não ter tido acesso aos autos ou inquéritos policiais para fazer qualquer comentário sobre o caso e criticou a atuação do delegado responsável. A reportagem agora busca novo contato com o defensor.

A morte do adolescente Rodrigo Castanheira foi confirmada nas redes sociais por Flávio Henrique Fleury, tio da vítima. “Não resistiu, acabaram com uma pessoa maravilhosa de forma gratuita” escreveu.

O Colégio Vitória Régia, onde Rodrigo estudava, também lamentou a morte do adolescente. “Rodrigo deixa uma história, marcas de afeto e memórias que permanecerão vivas entre nós”, diz a escola. “Seguiremos unidos em oração, fé e amor, sustentados pela esperança que temos em Cristo.”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se manifestou sobre a morte do adolescente. “Estávamos em oração para que Deus pudesse restaurar a sua saúde, mas aprouve a Deus recolhê-lo. Meu Deus, que dor”, escreveu, em publicação no Instagram.

Como mostrou o Estadão, Turra teria atingido o adolescente com uma série de golpes na cabeça, levando a um traumatismo. A vítima precisou ser submetida a uma cirurgia no crânio e estava em coma desde o ocorrido.

O acusado havia sido preso logo após cometer o crime, mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil - isso até a nova prisão, em 30 de janeiro.

Responsável pelo caso, o delegado Pablo Aguiar, da 38.ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), afirmou que a prisão foi realizada em caráter preventivo e a operação teve autorização judicial.

Disse também que a prisão preventiva de Turra só foi possível após os agentes reunirem depoimentos de outras vítimas que comprovaram o histórico de violência do suspeito. Facas e soco-inglês teriam sido apreendidos na residência de Turra, relatou.

Aguiar confirmou que, ao todo, quatro ocorrências que envolveriam Turra estão sob investigação: a agressão do jovem de 16 anos; uma briga em Águas Claras; a agressão de um homem de 49 anos durante briga de trânsito; e o relato de uma jovem menor de idade de que ele a teria forçado a ingerir bebida alcoólica.

