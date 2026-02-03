Tiroteio na Faria Lima deixa ao menos um morto, em São Paulo

Avenida Faria Lima, em São Paulo (Reprodução/Redes sociais)

Ao menos quatro suspeitos foram baleados durante uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na zona sul de São Paulo, que se estendeu até a zona oeste, nesta terça-feira, 3. Uma pessoa morreu.

Segundo informações da Polícia Civil, equipes do Deic investigavam um roubo a residência no Morumbi, próximo à Rua Doutor Seráfico de Assis. Três pessoas foram baleadas no local. Um quarto suspeito foi baleado no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Cidade Jardim. A via foi interditada.

O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, afirmou que os suspeitos “iam cometer um delito. Os policiais foram para a região, conseguiram mapear, localizar os veículos, tanto de fuga quanto outro veículo que está com os indivíduos. E houve a troca de tiro. Infelizmente não é o que a gente deseja. O mais importante: a vítima libertada, ilesa, muito abalada. (...) Os indivíduos atentaram contra os policiais, um indivíduo baleado aqui preso e outro indivíduo neutralizado”.