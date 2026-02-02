Vídeo: Jovem da periferia de Salvador conquista 1ª colocação em Medicina na USP

Wesley é o primeiro da família a ingressar no ensino superior.

Jovem da periferia de Salvador conquista 1ª colocação em Medicina na USP (Reprodução/Redes Sociais )

O estudante Wesley de Jesus Batista, de 23 anos, conquistou o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Vindo da rede pública de ensino e criado no bairro de Águas Claras, periferia de Salvador (BA), Wesley é o primeiro da família a ingressar no ensino superior.

Segundo o G1, a escolha pela Medicina foi influenciada por experiências pessoais. Durante a infância, Wesley enfrentou asma crônica, o que o levou a frequentes atendimentos médicos e despertou o interesse pela área da saúde e pelo impacto social da profissão.

Para conseguir se manter em São Paulo, o jovem criou uma vaquinha online com o objetivo de custear a mudança e as despesas iniciais.