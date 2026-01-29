PF detém alegado membro do Estado Islâmico que planejava atentado

Polícia Federal (Foto: Arquivo/PF)

A Polícia Federal brasileira informou que deteve hoje, com o apoio do Departamento Federal de Investigação do EUA, o FBI, um suposto membro do grupo terrorista Estado Islâmico. A prisão aconteceu na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, e a ação ?foi autorizada ?pela 3ª Vara Federal de Bauru. Mas, a identidade do ?alvo da operação não foi divulgado.



Segundo as autoridades, as investigações indicaram que o detido planejava cometer um atentado suicida no país com um colete de explosivos. Uma fonte da PF revelou também que foram apreendidos com o suspeito diversos acessórios para a confecção dos explosivos, acrescentando que ele já estava em fase de preparação para um ataque.

"A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira, um homem investigado por atos preparatórios de terrorismo, em Bauru, local onde foram cumpridos mandados de prisão temporária, de busca pessoal e domiciliar, além de medidas de acesso imediato a dados eletrônicos e de quebra de sigilo", diz o comunicado da PF, acrescentando que existem suspeitas de que o indivíduo é um integrante de uma organização terrorista internacional.

As investigações buscam encontrar outros envolvidos, com o objetivo ainda de aprofundar a apuração dos fatos, assim como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social, segundo a PF.