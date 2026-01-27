Vale: Prefeitura de Congonhas suspende alvarás de funcionamento das unidades de Fábrica e Viga

Medida também impõe a adoção de ações emergenciais de controle, monitoramento e mitigação ambiental por parte da mineradora

Vale (Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Vale informou na noite desta segunda-feira, 26, que recebeu um ofício da prefeitura de Congonhas, em Minas Gerais, determinando a suspensão dos alvarás de funcionamento das atividades das unidades de Fábrica e Viga. A medida também impõe a adoção de ações emergenciais de controle, monitoramento e mitigação ambiental por parte da mineradora.

Ainda segundo a Vale, as operações nas unidades já foram suspensas. A empresa afirmou que irá se manifestar dentro dos prazos legais sobre as exigências feitas pelo município, colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários.

Em nota, a Vale reitera seu compromisso com a segurança das pessoas e de suas operações. E destaca que suas barragens na região permanecem com "condições de estabilidade" e "segurança inalteradas", sendo monitoradas 24 horas por dia, sete dias por semana.

A empresa assegura, por fim, que seus guidances permanecem inalterados, conforme divulgado no Formulário de Referência, apesar da suspensão das atividades nas unidades afetadas.

Extravasamento

A Vale informou no domingo, 25, que houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica. A CSN, por sua vez, informou, também em nota, que a ocorrência provocou alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto, de propriedade da CSN Mineração.