Aos 57 anos, morre fundador da Gol, Constantino Júnior

Constantino Júnior (Arquivo pessoal)

Morreu na manhã deste sábado (24) o fundador e presidente do conselho de administração da Gol, Constantino Júnior, aos 57 anos.

O empresário estava internado e lutava contra um câncer há anos.

Através de nota, a Gol lamentou o falecimento de seu fundador.

"Há 25 anos, Júnior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas. Com uma visão empreendedora e valores sólidos, nascia uma empresa reconhecida por sua excelência, referência em inovação e por seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Neste dia de enorme tristeza, a Companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado", disse a companhia.