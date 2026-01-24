° / °
Brasil
LUTO

Aos 57 anos, morre fundador da Gol, Constantino Júnior

Através de nota, a Gol lamentou o falecimento de seu fundador

Diario de Pernambuco

Publicado: 24/01/2026 às 09:55

Seguir no Google News Seguir

Constantino Júnior/Arquivo pessoal

Constantino Júnior (Arquivo pessoal)

Morreu na manhã deste sábado (24) o fundador e presidente do conselho de administração da Gol, Constantino Júnior, aos 57 anos.

O empresário estava internado e lutava contra um câncer há anos.

Através de nota, a Gol lamentou o falecimento de seu fundador.

"Há 25 anos, Júnior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas. Com uma visão empreendedora e valores sólidos, nascia uma empresa reconhecida por sua excelência, referência em inovação e por seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Neste dia de enorme tristeza, a Companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado", disse a companhia.

Constantino Júnior , fundador da Gol , Gol
Mais de Brasil
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP