Quem é Layla Lima Ayub, delegada acusada de advogar para o PCC que foi presa em São Paulo

Segundo as investigações, no dia 28 de dezembro, já no cargo de delegada, ela atuou de forma irregular como advogada para livrar um integrante da facção na cidade de Marabá.

Delegada de polícia Layla Lima Ayub (Foto: Layla Lima Ayub/Instagram)

Presa nesta sexta-feira, 16, em sua casa na zona oeste de São Paulo, a delegada Layla Lima Ayub é ex-policial militar do Espírito Santo e teria se infiltrado na Polícia Civil para atender aos interesses do crime organizado. Layla foi empossada no dia 19 de dezembro, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

"De fato, se comprovado que o PCC arregimentou a investigada para passar em um concurso público de delegada de Polícia, sobretudo no Estado mais populoso e com o maior quadro de policiais do País, pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que, se já não nos tornamos um narcoestado, estamos a poucos passos disso", afirmou o juiz na decisão.

Ela também é apontada como namorada de Jardel Neto Pereira da Cruz, o "Dedel", integrante do PCC no Pará, com quem passou a residir junto na capital paulista após ser empossada delegada. Há ainda indícios de que o casal teria adquirido uma padaria na zona leste pouco depois da mudança para lavar dinheiro do crime organizado.

Conforme revelado pelo Estadão, ao menos 49 empresas de diversos ramos da economia, como padaria, lojas de carros e fintechs, estão na mira da polícia por envolvimento com o crime organizado. Elas fazem parte de uma rede de prestadoras de serviço do Primeiro Comando da Capital (PCC) e atuam lavando dinheiro da facção.