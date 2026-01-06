Mortes de mãe e filho em piscina de pousada em Maragogi foram causadas por choque elétrico, aponta laudo

Os corpos da família, que era de São Paulo, foram liberados para sepultamento

Maragogi, em Alagoas (Reprodução/Gazetaweb)

O Instituto Médico Legal de Maceió (IML) apontou nesta terça-feira, 6, que a morte da mulher de 39 anos e do filho dela de 11, na piscina de uma pousada em Maragogi, em Alagoas, foi causada por choque elétrico. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas acabaram falecendo.

O laudo do IML apontou que a causa da morte foi a exposição acidental a descarga elétrica. Segundo o órgão, os exames cadavéricos apontaram sinais claros da passagem de corrente elétrica pelos corpos das vítimas e descartaram afogamento. Os corpos da família, que era de São Paulo, já foram liberados para sepultamento.

A Almaré Pousada Exclusiva publicou uma nota nesta segunda-feira 5, informando que "as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis, aos quais a pousada presta total colaboração". Questionada sobre o laudo do IML, a pousada não retornou.

Os dois foram encontrados na piscina da pousada pelo companheiro da mulher no último domingo, 4. Segundo relato do companheiro da mulher à Polícia Civil alagoana, ao chegar no quarto, eles perceberam que havia um problema no chuveiro elétrico. Enquanto ele foi conversar com a administração da pousada para resolver o problema, a mulher e a criança foram para a piscina.

Após perceber a ausência dos dois, o homem foi até a piscina e encontrou os dois submersos no fundo da piscina. Ele contou ter tentado realizar manobras de reanimação com ajuda de outros hóspedes, sem sucesso, e que os dois não sabiam nadar bem.

A Polícia Científica informou que os peritos retornariam à pousada na manhã desta terça-feira, 06, para exames na estrutura do local, e que também analisará imagens do sistema de videomonitoramento da piscina.

"O conjunto de provas técnicas do IML e do Instituto de Criminalística será consolidado em laudos e encaminhado à Polícia Civil, que conduz o inquérito para esclarecer as responsabilidades do incidente", afirmou o órgão em nota.