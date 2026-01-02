O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão

Moraes autoriza visitas semanais de filhos a Bolsonaro durante cumprimento de pena (Miguel SCHINCARIOL / AFP.)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (02) que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba visitas de seus filhos enquanto estiver sob custódia na Superintendência da Polícia Federal (PF).

Entre os beneficiados estão o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), Laura Firmo Bolsonaro e Letícia Firmo da Silva, enteada do ex-presidente. O único filho que ficou de fora da autorização foi o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente reside nos Estados Unidos.

De acordo com a decisão, as visitas poderão ocorrer às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, de forma individual. Embora os encontros já estivessem acontecendo nesses dias, até então dependiam de autorizações pontuais do ministro.

No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro já havia obtido autorização semelhante para visitas regulares.

O ex-presidente e outros 30 réus foram julgados por tentativa de golpe em 2022 para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.