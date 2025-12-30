O título certifica que, no dia 31 de Dezembro do ano passado, um recorde de 2,5 milhões de pessoas saudou a chegada de 2025 na festa organizada na praia de Copacabana.

Rio é premiado pelo Guinness pela maior festa mundial de fim de ano ( Javier TORRES / AFP)

A cidade brasileira do Rio de Janeiro recebeu nesta terça-feira (30) o título do Guinness World Records, que a certifica como organizadora da maior festa de fim de ano do mundo.

Em uma cerimônia realizada no principal palco montado na icônica praia de Copacabana para a festa de Réveillon, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recebeu a placa comemorativa de Camila Borenstein, representante do Guinness e membro do júri da organização que edita o famoso Guinness Book dos Recordes Mundiais. "Não há lugar no mundo que faça festas em espaço público com a constância que faz o Rio e com tanta gente", exaltou Paes.

De acordo com Borenstein, o título certifica que, no dia 31 de Dezembro do ano passado, um recorde de 2,5 milhões de pessoas saudou a chegada de 2025 na festa organizada na praia de Copacabana.

O número não levou ainda em conta o total de pessoas que participam nas diferentes festas públicas de despedida do ano organizadas pela cidade do Rio, que são celebradas em outras praias e também em 13 parques, que se estima terem alcançado cinco milhões no ano passado.

Já para a passagem de 2025, a emblemática praia de Copacabana se prepara para acolher mais de dois milhões de pessoas com um espetáculo de pirotecnia e com 1.200 drones, num show em homenagem à cidade brasileira.

Mas, a prefeitura do Rio de Janeiro promete fazer história este ano na virada do ano, com um arsenal de 19 balsas distribuídas ao longo da orla, quase o dobro do número usado em 2024, e 12 minutos de espetáculo pirotécnico no céu, o maior já realizado no Rio. O espetáculo também contará na passagem de 31 de dezembro de 2025 para 01 de janeiro de 2026 com imagens sincronizadas aos fogos de artifício e acompanhada de uma trilha sonora especial do DJ Alok.

Além disso, ao longo da orla artistas como Gilberto Gil e Ney Matogrosso se apresentarão no Palco Rio, em frente ao hotel Copacabana Palace. Além disso, a festa terá a presença dos cantores Belo, Alcione, João Gomes e Iza.

A programação conta ainda com música, arte e cultura em 13 palcos espalhados por toda a cidade. “A tradicional queima de fogos será realizada em outros pontos do Rio de Janeiro: no Flamengo (em três balsas, com 10 minutos de duração), na Igreja da Penha (oito minutos), no Parque Oeste (seis minutos) e no Parque Realengo (seis minutos). A festa terra ainda com outros 10 palcos pela cidade, como o Parque Realengo, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Parque Oeste, Penha, Madureira, Piscinão de Ramos, Flamengo, Ilha do Governador e Paquetá", informou a prefeitura do Rio.