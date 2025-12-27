° / °
Brasil
RIO DE JANEIRO

Avião monomotor que fazia propaganda cai no mar de Copacabana, no Rio

Em um vídeo divulgado em uma rede social, é possível ver a equipe no local onde o avião caiu com barcos, jet-skis e helicóptero.

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/12/2025 às 13:40

Avião monomotor caiu enquanto sobrevoava o mar em Copacabana/Reprodução/Redes sociais

Um avião monomotor, também chamado de ultraleve, caiu no mar enquanto fazia propaganda sobrevoando a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (27).

Segundo nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o socorro está sendo feito "com todos os recursos disponíveis", como motos aquáticas, embarcações infláveis, equipe de mergulho e apoio aéreo.

Em um vídeo divulgado em uma rede social, é possível ver a equipe no local onde o avião caiu com barcos, jet-skis e helicóptero.

Ainda não existem informações sobre feridos.

acidente , avião , Avião monomotor , Rio de Janeiro
