Avião monomotor que fazia propaganda cai no mar de Copacabana, no Rio
Em um vídeo divulgado em uma rede social, é possível ver a equipe no local onde o avião caiu com barcos, jet-skis e helicóptero.
Publicado: 27/12/2025 às 13:40
Avião monomotor caiu enquanto sobrevoava o mar em Copacabana (Reprodução/Redes sociais)
Um avião monomotor, também chamado de ultraleve, caiu no mar enquanto fazia propaganda sobrevoando a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (27).
Segundo nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o socorro está sendo feito "com todos os recursos disponíveis", como motos aquáticas, embarcações infláveis, equipe de mergulho e apoio aéreo.
Ainda não existem informações sobre feridos.