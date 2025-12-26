Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de enteada no hospital

Moraes reiterou a vedação de uso de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos. Ele também reforçou que as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo STF.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber a enteada, Leticia Marianna Firmo da Silva, no Hospital DF Star. Em despacho publicado nesta sexta-feira, 26, porém, o magistrado indeferiu os demais pedidos de autorização para a visitação dos cunhados.

"A Defesa requereu autorização de visitas para a enteada e os cunhados do custodiado", relata Moraes. "Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO A VISITAÇÃO da enteada Leticia Marianna Firmo da Silva, durante o período em que o custodiado estiver internado, de acordo com as regras gerais estabelecidas pelo Hospital DF Star para todos os pacientes e INDEFIRO os demais pedidos de visitas", escreveu o ministro.

Moraes reiterou a vedação de uso de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos. Ele também reforçou que as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo STF.

Procedimento concluído sem intercorrências

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, em 24 de dezembro, para a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. O procedimento foi concluído sem intercorrências na quinta-feira, 25.

O ex-presidente permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete dias.

Os médicos farão uma reavaliação na próxima segunda-feira, 29, sobre a possibilidade de submeter o ex-chefe do Poder Executivo a um procedimento para tratar dos soluços.

Fiscalização

No despacho que autorizou a internação, Moraes determinou a fiscalização por dois policiais federais na porta do quarto e permitiu a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como acompanhante.

Em 24 de dezembro, o ministro também autorizou a visitação pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), pelo vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e pela filha menor de idade, Laura Firmo Bolsonaro. As demais visitas ocorrem com prévia autorização.